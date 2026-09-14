18-jährige Autolenkerin erfasste Fußgängerin (16)

Schwerer Verkehrsunfall in Freistadt: Am Sonntagabend erfasste dort eine 18-Jährige mit ihrem Auto eine 16-jährige Fußgängerin, die gerade einen Zebrastreifen überquerte. Das Mädchen wurde auf den Gehsteig geschleudert, schwer verletzt und kam nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus.
Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin kam es am Sonntagabend im Stadtgebiet von Freistadt. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte gegen 19:30 Uhr ihren Pkw entlang der Linzer Straße in Richtung Stadtzentrum. Während der Fahrt kollidierte sie plötzlich mit einer 16-jährigen Fußgängerin aus Freistadt, welche gerade den dort befindlichen Schutzweg überquerte.
Auf Gehsteig geschleudert
Durch den Zusammenstoß wurde die 16-Jährige auf den Gehsteig geschleudert. Die Pkw-Lenkerin leistete sofort Erste-Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die 16-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus eingeliefert.
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