18-jährige Autolenkerin erfasste Fußgängerin (16)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin kam es am Sonntagabend im Stadtgebiet von Freistadt. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte gegen 19:30 Uhr ihren Pkw entlang der Linzer Straße in Richtung Stadtzentrum. Während der Fahrt kollidierte sie plötzlich mit einer 16-jährigen Fußgängerin aus Freistadt, welche gerade den dort befindlichen Schutzweg überquerte.