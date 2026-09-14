„Klarer Titelfavorit“ siegt im heißen Derby 3:1

St. Veit geht in der 1. Nord gegen Aufstiegs-Topkandidat aus St. Peter in zweiter Halbzeit die Kraft aus – am Ende gab‘s ein 1:3. Der Lokalrivale aus St. Peter streitet jedoch trotz dominantem Saisonstart mögliche Aufstiegsziele (noch) ab.
Trotz einer 1:0-Halbzeitführung musste sich St. Veit im heißen Derby in der 1. Nord schlussendlich gegen die stärkere Truppe aus St. Peter 1:3 geschlagen geben. Trainer Manuel Fröhlich ist über die erste Halbzeit glücklich, in der der „Matchplan“ noch perfekt umgesetzt worden sei. „In der zweiten Halbzeit ist uns das nicht mehr gelungen. Da ist uns die Kraft ausgegangen.“
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