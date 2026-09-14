Millionen-Rampe soll Gefahrenstelle beseitigen

Schutzweg hat ausgedient

Vor allem die bisherige Route soll dadurch sicherer werden. Wer von der Nibelungenbrücke Richtung Lentos und Donaupark unterwegs ist, muss derzeit noch die stark befahrene Untere Donaulände über einen Schutzweg queren. Mit der neuen Rampe fällt diese Gefahrenstelle künftig weg. „Ich bin sehr froh, dass Menschen, die zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs sind, künftig nicht mehr den gefährlichen Weg über die Untere Donaulände riskieren müssen“, sagt Mobilitätsreferent und Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP).