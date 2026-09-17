Radtour über den Gotthard quer durch die Schweiz

Es gibt viele Wege, die Schweiz zu entdecken. Einer der schönsten trägt schlicht die Nummer drei. Die Nord-Süd-Route von Veloland führt von Basel bis Chiasso und verbindet auf mehr als 340 Kilometern das ganze Land. In welche Richtung und in wie vielen Etappen man sie mit dem Rad fährt, ist Geschmackssache.