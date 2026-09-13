Land prüft Förderung für Brunnen auf Bauernhöfen

Zwar bleibe – im Hinblick auf die Sicherheit bei der Wassermenge und die Qualität – der Anschluss an eine öffentliche Versorgung für ihn die beste Lösung, sagt Kaineder. Aber: „In abgelegenen Einzellagen sieht die Situation oft anders aus. Dort sind eigene Brunnen teilweise die einzige realistische Möglichkeit für eine gesicherte Trinkwasserversorgung.“