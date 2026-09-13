Maja Haderlap: Scharfe Kritik am Umgang mit KI

KI öffnet anti-demokratischen Mächten die Türen

So würde KI nicht nur umstürzlerisch in unser politisches, kulturelles und soziales Leben eingreifen, unsere „KI-Gläubigkeit“, die nur großen Konzernen zu Macht verhelfe, habe vielmehr die Dimensionen eines „Antichristen“ angenommen. Denn Social Media und die marktschreierische Anbetung von KI als Lösung aller Probleme „verschlagen uns Sprache und Mitgefühl“. Auch wäre Klimaschutz dadurch bisher blockiert worden.