Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brucknerfest Linz

Maja Haderlap: Scharfe Kritik am Umgang mit KI

Oberösterreich
13.09.2026 14:45
Linz: Festrednerin Maja Haderlap
Linz: Festrednerin Maja Haderlap(Bild: reinhard winkler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Künstliche Intelligenz KI greife „umstürzlerisch“ in unser Leben ein, analysierte Maja Haderlap im Rahmen der Eröffnung des Linzer Brucknerfestes. Sie ruft Europa zu mehr Eigenständigkeit bei KI auf. Politiker kamen ebenfalls zu Wort, sogar Andreas Babler war angereist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Festakt zur Eröffnung des Internationalen Brucknerfestes gilt in Linz als großer gesellschaftlicher Höhepunkt. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung der schwedischen Dirigentin Kajsa Boström. Auch Bariton Rafael Fingerlos begeisterte. Am Programm stand Bruckner, schwedische Lieder sowie zwei Uraufführungen – „Circus Maximus“ von Thomas Doss und „Scherzo cantabile“ von Guter Waldek. Standing Ovations für das Musikalische!

Die Probleme unserer Zeit
Als Festrednerin bekam heuer die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Maja Haderlap das Wort. Sie hielt eine beeindruckende Rede, in der sie sowohl unseren Umgang mit dem Klimawandel als auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) haarscharf analysierte.

Bariton Rafael Fingerlos; das Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung der ...
Bariton Rafael Fingerlos; das Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester unter der Leitung der schwedischen Dirigentin Kajsa Boström(Bild: Reinhard Winkler)

KI öffnet anti-demokratischen Mächten die Türen
So würde KI nicht nur umstürzlerisch in unser politisches, kulturelles und soziales Leben eingreifen, unsere „KI-Gläubigkeit“, die nur großen Konzernen zu Macht verhelfe, habe vielmehr die Dimensionen eines „Antichristen“ angenommen. Denn Social Media und die marktschreierische Anbetung von KI als Lösung aller Probleme „verschlagen uns Sprache und Mitgefühl“. Auch wäre Klimaschutz dadurch bisher blockiert worden.

Sie betonte: „Europa hat keinen Grund, vor falscher Ehrfurcht zu erstarren, es muss die technologische Handlungsfähigkeit in den wichtigsten Bereichen der gesellschaftlichen Organisation an sich ziehen, um nicht zur politischen und kommerziellen Kolonie einzelner aufgerüsteter Oligarchenstaaten zu werden.“

Damit fand Haderlap schlüssige und klare Worte, die das Brucknerfest, das sich das Motto „endlich!“ gibt, zu einem überregional bedeutenden Festival machen.

Zitat Icon

Europa hat keinen Grund, vor falscher Ehrfurcht zu erstarren, es muss die technologische Handlungsfähigkeit an sich ziehen.

Maja Haderlap

Auch die Politik kam zu Wort
Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler schwärmte für Linz als Ort, in dem Wandel erfolgreich vollzogen worden sei. Es gebe sowohl das „Stahlwerk“ als auch das „Brucknerhaus“. Er schlug aber auch den Bogen zur großen Politik, die etwa beim Thema Klimawandel und KI endlich handeln müsse.

„Wir Politikerinnen und Politiker sollten den Anspruch haben, Weichen zu stellen, deren Wirken über unsere eigene Zeit hinausreicht“, so der Vizekanzler. „Wir müssen es jetzt angehen. Und wenn wir es nicht tun, wissen wir, ist es zu spät.“

Keine Kulturmittel-Kürzung mit Stelzer
Landeshauptmann Thomas Stelzer richtete den Blick auf die „visionäre Kraft der Kultur“ und ihre Notwendigkeit, um Gemeinschaft zu bilden. „Kultur bringt Menschen zusammen“. Zudem gab er die Zusicherung ab, im Kulturbereich „weiterhin nicht mit Kürzungen und nicht mit Sparprogrammen zu agieren“.

Lesen Sie auch:
Klangwolke in Linz: Das Schiff auf der Donau mit dem Bruckner Orchester unter der Leitung von ...
Linzer Klangwolke
Weltuntergang als Spektakel: „Tsunami“ in Linz
12.09.2026
„Straßenmusik“
Severin Trogbacher: „Bruckner als Wiegenlied“
03.09.2026
Linzer Brucknerfest
Haderlap: „Ich würde Bruckner einen Witz erzählen“
30.08.2026

Brucknerfest mit Franz Welser-Möst
Bürgermeister Dietmar Prammer plädierte für mehr Optimismus im Hinblick auf die Zukunft der Stadt Linz im Klimawandel. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer richtete den Fokus auf die Stadt als florierender Kultur-Hotspot.

Das Klassikfestival dauert bis zum 30. September. Neunzehn Veranstaltungen im Brucknerhaus und an weiteren Schauplätzen der Stadt Linz stehen auf dem ersten Programm unter dem neuen künstlerischen Leiter Norbert Trawöger. Zum Abschluss gastieren am 11. Oktober, dem 130. Todestag Bruckners, Franz Welser-Möst und sein Cleveland Orchestra im längst ausverkauften Brucknerhaus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.09.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
EuropaLinz
Intelligenz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-Frau: Nase gebrochen und auch Hund geprügelt
107.432 mal gelesen
Heile Ehefassade nach außen – dabei erlitt die Mutter (39) einer Tochter hinter dieser Türe in ...
Österreich
Horror-Ehemann legte vor Schwester Geständnis ab
105.975 mal gelesen
Auf diesem Wasserbett (rechts oben) fand die 39-Jährige einen grausamen Tod – ihr Ehemann sitzt ...
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
87.710 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1924 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1317 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1125 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Mehr Oberösterreich
Brucknerfest Linz
Maja Haderlap: Scharfe Kritik am Umgang mit KI
Nach dem Dürre-Sommer
Land prüft Förderung für Brunnen auf Bauernhöfen
Todesangst wegen Raser
„Wir schrien nur noch, er soll stehen bleiben“
„Krone“ blickt zurück
Die Geschichte der Krise am Linzer Flughafen
Krone Plus Logo
Neues Amt mit 70
„Mit Herrgott gerungen, aber den Kampf verloren“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf