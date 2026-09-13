Die Geschichte der Krise am Linzer Flughafen

So geht es weiter

Die Landesregierung will bis zu 49 Prozent der Anteile an private Investoren weiterverkaufen. Der Prozess soll so rasch wie möglich, am besten noch heuer, eingeleitet werden. Parallel dazu steht ein Wechsel in der Airport-Geschäftsführung bevor: Noch-Chef Norbert Draskovits tritt in den Ruhestand, spätestens mit Jahreswechsel übernimmt der deutsche Manager Jörg Ebbighausen die alleinige Geschäftsführung. Auf ihn wartet viel Arbeit ...