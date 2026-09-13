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Mörder unter uns: Neue Details zu Fällen in OÖ

Oberösterreich
13.09.2026 08:00
Tatort Harrachstraße in Linz: Dort wo zahlreiche Polit-Promis wohnen – das gelbe Gebäude (rechts ...
Tatort Harrachstraße in Linz: Dort wo zahlreiche Polit-Promis wohnen – das gelbe Gebäude (rechts hinten) war früher im Besitz der Wohnungsgesellschaft der Energie AG – wurde am 19. Jänner die übel zugerichtete Leiche eines Maklers (49) gefunden.(Bild: Jürgen Pachner)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Zwei Mörder sind mitten unter uns – denn die Polizei kennt nicht ihre Namen: Es geht um den seit acht Monaten ungeklärten bestialischen Mord an einem Linzer Immobilienmakler. Und um die Bluttat an einer Frau, die am 1. September erstochen am Ufer der Ager in Vöcklabruck gefunden worden ist. Die „Krone“ kennt neue Details.

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Jetzt kann nur noch „Kommissar Zufall“ den Knoten lösen: Acht Monate nach dem Foltermord an einem Linzer Immobilienmakler (49) ist der Wissensstand der Mordermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich verhältnismäßig bescheiden: Zwar wurden 120 DNA-Spuren von der Gerichtsmedizin Salzburg im Labor ausgewertet, doch der einzige „Treffer“ brachte auch keinen Erfolg.

Es gibt eine Spur, aber sie führt ins Leere
Zumindest sind sich die Kriminalisten nun sicher, eine einzelne DNA-Spur fix einem Täter zuordnen zu können. Doch wer das ist und wo er oder sie ist, weiß keiner.

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Wenig erhellend war auch das Gutachten eines Kriminalpsychologen. Mehr, als dass es sich bei dem Mord um ein „inszeniertes persönliches Tötungsdelikt“ gehandelt habe und sich Täter und Opfer wahrscheinlich kannten, kam bei der Analyse nicht heraus. Das wussten „Krone“-Leser schon viel früher, hatte doch das Mordopfer in der Tatnacht bei seinem Stammlokal zwei Pizzen bestellt – wir berichteten als Erste.

Psychiatriepatientin lag erstochen am Ager-Ufer 
Am 1. September fanden spielende Kinder im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau am Ufer der Ager eine tote Frau. Es handelte sich um die 53-jährige Sonja K. Sie war in der nahen Psychiatrie des Vöcklabrucker Krankenhauses untergebracht gewesen und von einem Ausgang nicht zurückgekehrt.

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Zuerst war noch von einem Suizid die Rede gewesen, bei der Obduktion wurden aber Stichverletzungen im Rücken entdeckt. Laut Staatsanwaltschaft Wels gibt es auch in diesem Fall noch keinen Durchbruch. Mittlerweile sei nur klar geworden, dass der Fundort auch der Tatort war.

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