Mörder unter uns: Neue Details zu Fällen in OÖ

Wenig erhellend war auch das Gutachten eines Kriminalpsychologen. Mehr, als dass es sich bei dem Mord um ein „inszeniertes persönliches Tötungsdelikt“ gehandelt habe und sich Täter und Opfer wahrscheinlich kannten, kam bei der Analyse nicht heraus. Das wussten „Krone“-Leser schon viel früher, hatte doch das Mordopfer in der Tatnacht bei seinem Stammlokal zwei Pizzen bestellt – wir berichteten als Erste.