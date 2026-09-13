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Klangwolke

VIPs tummelten sich bei Feier am Anfang vom „Ende“

Oberösterreich
13.09.2026 10:45
Landeshauptmann Thomas Stelzer (li.) und Gattin Bettina Stelzer-Wögerer fanden vor der ...
Landeshauptmann Thomas Stelzer (li.) und Gattin Bettina Stelzer-Wögerer fanden vor der Klangwolke Zeit für einen Plausch mit Brucknerorchester-Dirigent Markus Poschner.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Karoline Singer
Von Karoline Singer

VIPs aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft feierten die Linzer Klangwolke 2026 im Brucknerhaus, bevor um 20.30 Uhr draußen musikalisch und visuell die Welt unterging. 

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Gesellschaft und Politik waren nicht nur Thema der heurigen Linzer Klangwolke, sondern auch wichtiger Teil beim Empfang der Sparkasse Oberösterreich, zu dem Generaldirektorin Stefanie Christina Huber mit Vorstandskollege Martin Punzenberger ins Brucknerhaus Linz einlud. Zur Vorbereitung auf den „Weltuntergang“, der die großen Fragen der Zeit aufgriff, wurde drinnen aber gemütlich geratscht und alles genossen, was das Vater-Sohn-Gespann Rudi und Manuel Grabner kredenzte.

Sparkasse-OÖ-Generaldirektorin Stefanie Christina Huber, Vorstand Martin Punzenberger (li.) und ...
Sparkasse-OÖ-Generaldirektorin Stefanie Christina Huber, Vorstand Martin Punzenberger (li.) und Christian Ortner (Chef vom Dienst der „OÖ-Krone“).(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

„Steht unter gutem Stern“
Sparkassen-Generaldirektorin Huber eröffnete feierlich und passenderweise auch nachdenklich: „Das ist unser elfter Empfang und zum elften Mal ist das Wetter schön. Die Klangwolke steht unter einem guten Stern, auch wenn sie uns heuer aufwecken und daran erinnern wird, worauf wir achtgeben müssen.“ Regisseur Felix Breisach legte augenzwinkernd nach: „Willkommen zum letzten Abendmahl!“

Stolz auf ihre Linzer Klangwolke: Bürgermeister Dietmar Prammer, LIVA-Boss Norbert Trawöger ...
Stolz auf ihre Linzer Klangwolke: Bürgermeister Dietmar Prammer, LIVA-Boss Norbert Trawöger (re.).(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Ebenfalls im Getümmel der Linzer Klangwolke gesichtet: 
Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Dietmar Prammer, Christian Ortner („OÖ-Krone“), der slowenische Botschafter Marko Štucin, Erich Haider (Linz AG), Klaus Riener (Landesdirektor Wiener Städtische), die LIVA-Hausherren Norbert Trawöger und Kai Liczewski, Design-Center-Direktor Thomas Ziegler, Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer, Linz-Vizebürgermeisterin Karin Leitner, Keba-Chef Christoph Knogler, LIVA-Aufsichtsratschef Meinhard Lukas und noch einige mehr. Sie alle waren begeistert von der eindrucksvollen Linzer Klangwolke 2026, die aufweckend und anregend zugleich war.

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