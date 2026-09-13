VIPs tummelten sich bei Feier am Anfang vom „Ende“

Gesellschaft und Politik waren nicht nur Thema der heurigen Linzer Klangwolke, sondern auch wichtiger Teil beim Empfang der Sparkasse Oberösterreich, zu dem Generaldirektorin Stefanie Christina Huber mit Vorstandskollege Martin Punzenberger ins Brucknerhaus Linz einlud. Zur Vorbereitung auf den „Weltuntergang“, der die großen Fragen der Zeit aufgriff, wurde drinnen aber gemütlich geratscht und alles genossen, was das Vater-Sohn-Gespann Rudi und Manuel Grabner kredenzte.