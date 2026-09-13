VIPs tummelten sich bei Feier am Anfang vom „Ende“

VIPs aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft feierten die Linzer Klangwolke 2026 im Brucknerhaus, bevor um 20.30 Uhr draußen musikalisch und visuell die Welt unterging.
Gesellschaft und Politik waren nicht nur Thema der heurigen Linzer Klangwolke, sondern auch wichtiger Teil beim Empfang der Sparkasse Oberösterreich, zu dem Generaldirektorin Stefanie Christina Huber mit Vorstandskollege Martin Punzenberger ins Brucknerhaus Linz einlud. Zur Vorbereitung auf den „Weltuntergang“, der die großen Fragen der Zeit aufgriff, wurde drinnen aber gemütlich geratscht und alles genossen, was das Vater-Sohn-Gespann Rudi und Manuel Grabner kredenzte.
„Steht unter gutem Stern“
Sparkassen-Generaldirektorin Huber eröffnete feierlich und passenderweise auch nachdenklich: „Das ist unser elfter Empfang und zum elften Mal ist das Wetter schön. Die Klangwolke steht unter einem guten Stern, auch wenn sie uns heuer aufwecken und daran erinnern wird, worauf wir achtgeben müssen.“ Regisseur Felix Breisach legte augenzwinkernd nach: „Willkommen zum letzten Abendmahl!“
Ebenfalls im Getümmel der Linzer Klangwolke gesichtet:
Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Dietmar Prammer, Christian Ortner („OÖ-Krone“), der slowenische Botschafter Marko Štucin, Erich Haider (Linz AG), Klaus Riener (Landesdirektor Wiener Städtische), die LIVA-Hausherren Norbert Trawöger und Kai Liczewski, Design-Center-Direktor Thomas Ziegler, Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer, Linz-Vizebürgermeisterin Karin Leitner, Keba-Chef Christoph Knogler, LIVA-Aufsichtsratschef Meinhard Lukas und noch einige mehr. Sie alle waren begeistert von der eindrucksvollen Linzer Klangwolke 2026, die aufweckend und anregend zugleich war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.