Wenn wegen Kürzungen plötzlich 456 Euro fehlen

Ein Motorradunfall stellte das Leben von Alfred L. auf den Kopf. Seit Jahren erhält der 69-Jährige einmal im Jahr einen Fahrtkostenzuschuss vom Land OÖ. Heuer wurde dieser allerdings von 800 auf 344 Euro gekürzt. Die Verärgerung bei den Betroffenen ist groß, der zuständige Landesrat versucht zu beruhigen.
Ein Motorradunfall hat 2013 das Leben von Alfred L. (69) aus dem Bezirk Perg für immer verändert. Der 69-Jährige ist seit damals von der Brust abwärts gelähmt und an den Rollstuhl gebunden. Seine Frau Ulrike (57) musste mit ihm in eine barrierefreie Wohnung ziehen.
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