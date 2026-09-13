Wenn wegen Kürzungen plötzlich 456 Euro fehlen

Ein Motorradunfall stellte das Leben von Alfred L. auf den Kopf. Seit Jahren erhält der 69-Jährige einmal im Jahr einen Fahrtkostenzuschuss vom Land OÖ. Heuer wurde dieser allerdings von 800 auf 344 Euro gekürzt. Die Verärgerung bei den Betroffenen ist groß, der zuständige Landesrat versucht zu beruhigen.