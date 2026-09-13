Was ab jetzt auf suspendierte Schüler zukommt

Ab Herbst gibt es jetzt eine Begleitung für die betroffenen Schüler. Und die sieht so aus: Ab einer Suspendierungsdauer von vier Tagen verbringen die Schüler künftig bis zu zehn Stunden pro Woche in psychosozialen Maßnahmen sowie Projekten innerhalb oder außerhalb einer Schule. Hinzu kommen bis zu zehn Stunden Unterricht pro Woche. Teams aus Schulpsychologie sowie Pädagogen übernehmen die Begleitung. Auch das Mitwirken der Erziehungsberechtigten ist vorgesehen.