Endloser Kampf zwischen Güter- und Personenverkehr

Seit mittlerweile 120 Jahren gibt es die Rosentalbahn in Kärnten. Einst ein Sinnbild für den wirtschaftlichen Aufschwung, war die Strecke immer Spielball neuer Ideen. Heute fahren dort aber kaum noch Güterzüge.
Lang wurde sie verhandelt und ersehnt – die Rosentalbahn. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts gewinnen Bahnstrecken in der Donaumonarchie und in ganz Europa immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. Auch im Rosental wird eine Verbindung zu den großen Metropolen gebraucht.
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