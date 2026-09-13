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120 Jahre Rosentalbahn

Endloser Kampf zwischen Güter- und Personenverkehr

Kärnten
13.09.2026 14:00
Zwischen St. Veit und Klagenfurt wurde die Strecke schon früh elektrifiziert.
Zwischen St. Veit und Klagenfurt wurde die Strecke schon früh elektrifiziert.(Bild: Technisches Archiv Österreich)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Seit mittlerweile 120 Jahren gibt es die Rosentalbahn in Kärnten. Einst ein Sinnbild für den wirtschaftlichen Aufschwung, war die Strecke immer Spielball neuer Ideen. Heute fahren dort aber kaum noch Güterzüge.

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Lang wurde sie verhandelt und ersehnt – die Rosentalbahn. Denn Anfang des 20. Jahrhunderts gewinnen Bahnstrecken in der Donaumonarchie und in ganz Europa immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. Auch im Rosental wird eine Verbindung zu den großen Metropolen gebraucht.

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