Pensionistin kämpft im Keller-Lazarett um die Igel

Abgetrennte Beine, tiefe Schnittwunden: Was Bärbel Meißnitzer in ihrem Igel-Lazarett zu Gesicht bekommt, ist herzzerreißend. Seit mehreren Jahrzehnten pflegt die Kärntnerin die Wildtiere im eigenen Keller wieder gesund. Ihr Einsatz wird immer dringender – denn die Situation rund um das Aussterben der Wildtiere verschärft sich drastisch.