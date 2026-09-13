Pensionistin kämpft im Keller-Lazarett um die Igel

Abgetrennte Beine, tiefe Schnittwunden: Was Bärbel Meißnitzer in ihrem Igel-Lazarett zu Gesicht bekommt, ist herzzerreißend. Seit mehreren Jahrzehnten pflegt die Kärntnerin die Wildtiere im eigenen Keller wieder gesund. Ihr Einsatz wird immer dringender – denn die Situation rund um das Aussterben der Wildtiere verschärft sich drastisch.
Bärbel Meißnitzer lebt in einem typischen Einfamilienhaus. Doch im Keller verbirgt sich etwas Unglaubliches: Eine Igel-Rettungsstation, die so professionell aufgebaut ist, dass der Raum einer Krankenstation ähnelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.