ÖSV-Youngster pfeift vorerst auf die Abfahrtsskier

2024 gab er als 18-Jähriger beim Slalom-Klassiker in Wengen als jüngster ÖSV-Läufer seit Marcel Hirscher sein Weltcupdebüt. Kurz danach holte er bei der Junioren-WM Slalom-Silber. In der Folge wurde es ein wenig ruhiger um Moritz Zudrell. Nun will sich der Vorarlberger wieder auf seine Kerndisziplinen fokussieren, im kommenden WM-Winer durchstarten.
„Natürlich ist die vorige Saison nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe“, gesteht Moritz Zudrell, der im Europacup fünfmal punkten und bei der Junioren-WM im Slalom auf Rang neun fahren konnte. „Allerdings hatte ich das Gefühl, dass oft nicht viel gefehlt hat, um deutlich weiter vorn zu landen. Es war aber auch die erste Saison, in der ich die Speeddisziplinen mitgenommen habe.“
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