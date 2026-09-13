ÖSV-Youngster pfeift vorerst auf die Abfahrtsskier

„Natürlich ist die vorige Saison nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe“, gesteht Moritz Zudrell, der im Europacup fünfmal punkten und bei der Junioren-WM im Slalom auf Rang neun fahren konnte. „Allerdings hatte ich das Gefühl, dass oft nicht viel gefehlt hat, um deutlich weiter vorn zu landen. Es war aber auch die erste Saison, in der ich die Speeddisziplinen mitgenommen habe.“