Mega-Vertrag und Ansage im Top-Sechs-Kampf!

Das war einmal eine Ansage! Fußball-Bundesligist Hartberg stattete Mittelfeld-Leitwolf Benjamin Markus zuletzt mit einem stolzen Vertrag bis 2030 aus – eher ungewöhnlich für die finanziell nicht zu den größten Klubs zählenden Oststeirer. Was der Slowene dazu sagt, was er mit dem TSV selbst noch vorhat.
Es kommt einer Liebeserklärung gleich! Hartberg band den einst von Domzale gekommenen Slowenen Benjamin Markus zuletzt gleich vier weitere Jahre an den Verein. Eine echte Ansage, nachdem es in den letzten Monaten immer wieder Meldungen gegeben hatte, das Mittelfeld-Ass mit einem Marktwert von einer Million Euro könnte den Verein eher verlassen.
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