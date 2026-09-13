Mega-Vertrag und Ansage im Top-Sechs-Kampf!

Es kommt einer Liebeserklärung gleich! Hartberg band den einst von Domzale gekommenen Slowenen Benjamin Markus zuletzt gleich vier weitere Jahre an den Verein. Eine echte Ansage, nachdem es in den letzten Monaten immer wieder Meldungen gegeben hatte, das Mittelfeld-Ass mit einem Marktwert von einer Million Euro könnte den Verein eher verlassen.