Weltmeister kam beim Seilspringen an seine Grenzen

Nach dem Ende seiner Karriere ist Fußball für Mats Hummels nicht mehr alles. Der Weltmeister von 2014 ist nach wie vor dem Leder verbunden, kommentiert die Champions League und ist auch immer wieder bei Spielen seiner Ex-Vereine Bayern München oder Borussia Dortmund. Auch bei Augsburg. „Marius Wolf ist ein guter Freund von mir“, erzählte Hummels.