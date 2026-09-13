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Hummels in Innsbruck

Weltmeister kam beim Seilspringen an seine Grenzen

Fußball International
13.09.2026 12:30
Mats Hummels beim Discgolf am Dach des Tivoli-Stadions.
Mats Hummels beim Discgolf am Dach des Tivoli-Stadions.(Bild: Sportunion/Hendrik Welz)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat mit seinem Bruder Jonas und Freund Lukas Feldhoff den Podcast „Alleine ist schwer“. Dabei beleuchten sie auch immer wieder Randsportarten. Jetzt durfte der Star in Innsbruck ein paar ausprobieren – wie Discgolf vom Dach des Tivoli-Stadions oder Plattenwerfen.

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Nach dem Ende seiner Karriere ist Fußball für Mats Hummels nicht mehr alles. Der Weltmeister von 2014 ist nach wie vor dem Leder verbunden, kommentiert die Champions League und ist auch immer wieder bei Spielen seiner Ex-Vereine Bayern München oder Borussia Dortmund. Auch bei Augsburg. „Marius Wolf ist ein guter Freund von mir“, erzählte Hummels.

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