Zwei Pkw-Insassen und ein E-Biker schwer verletzt

Mehrfach mussten die Rettungskräfte am Samstag zu Unfällen in der Steiermark ausrücken. In Obdach wurde eine 18-Jährige Pkw-Insassin schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt. Ähnlich lautete die Bilanz nach einer Kollision in Kaindorf. Schwere Verletzungen trug weiters ein 58-jähriger E-Biker bei einem Sturz in Deutschfeistritz davon.
Der Unfall in Obdach (Bezirk Murtal) ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Eine 18-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der L539 von St. Wolfgang kommend in Richtung Obdach unterwegs. Im Wagen saßen eine Beifahrerin und ein weiterer Mitfahrer, beide ebenfalls 18 Jahre alt. In einer starken Rechtskurve kam die Lenkerin laut Polizei von der Fahrbahn ab und geriet auf eine steile Wiese, wo sich der Pkw überschlug. Die Beifahrerin erlitt schwere, die anderen Insassen leichte Verletzungen, alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.
Drei Verletzte auch in der Oststeiermark
Ebenfalls drei Verletzte forderte eine Kollision Samstagmittag in Kaindorf bei Hartberg. Die Ursache für den frontalen Zusammenstoß kurz nach 12 Uhr auf der L413 zwischen Kaindorf und Dienersdorf ist noch unklar. Eine beteiligte Person wurde laut Feuerwehr Kaindorf schwer, zwei weitere unbestimmten Grades verletzt.
E-Biker (58) kracht in Hecke
In Graz-Umgebung musste am Abend der Rettungshubschrauber ausrücken. Ein 58-Jähriger war gegen 19.30 Uhr im Arzwaldgraben in Deutschfeistritz mit seinem E-Bike rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einer Thujenhecke gelandet. Der Einheimische wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er ins Uniklinikum Graz geflogen.
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