Zwei Pkw-Insassen und ein E-Biker schwer verletzt

Der Unfall in Obdach (Bezirk Murtal) ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Eine 18-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der L539 von St. Wolfgang kommend in Richtung Obdach unterwegs. Im Wagen saßen eine Beifahrerin und ein weiterer Mitfahrer, beide ebenfalls 18 Jahre alt. In einer starken Rechtskurve kam die Lenkerin laut Polizei von der Fahrbahn ab und geriet auf eine steile Wiese, wo sich der Pkw überschlug. Die Beifahrerin erlitt schwere, die anderen Insassen leichte Verletzungen, alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.