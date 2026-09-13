Der Manager, dem die 99ers-Spieler blind vertrauen

Ohne ihn läuft in der 99ers-Kabine gar nichts: David „Dease“ Owen ist der Zeugwart des Eishockeymeisters. Er schleift die Grazer zum Erfolg. Warum er zu den Champions Hockey League-Spielen nach Berlin und Liberec in Summe 1700 Kilometer im Auto sitzt und wieso er im Winter einst nur kurze Hosen hatte...
Ein kurzes Hallo – und schon saust „Dease“, der eigentlich David Owen heißt, den aber alle nur beim Spitznamen nennen, wieder emsig durch die Halle. Dabei ist der Brite vollgepackt mit allem, was es eben zum Eishockeyspielen braucht.
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