Gladbach: Deutsche bringen Kühbauer ins Spiel

Wie realistisch ist die Option Kühbauer? Eine relativ einfache Antwort könnte lauten: Er hat erst vor Kurzem den Vertrag beim LASK verlängert, hat zudem jetzt die Möglichkeit, sich mit den Linzern in der Champions League zu präsentieren, also: gar nicht. Andererseits hat Kühbauer nie ein Hehl draus gemacht, es schon noch einmal im Ausland, vorzugsweise in Deutschland, zu versuchen und wissen zu wollen.