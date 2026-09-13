Fehlstart in der Bundesliga: Trainer muss gehen!

„Das tut mir leid“

Auch das große Verletzungspech, mit dem Polanski zu kämpfen hatte, drückt aufs Gemüt. Insgesamt fünf Spieler fallen aktuell teils schwer verletzt aus. „Wir hatten uns viel vorgenommen, haben es aber nicht umgesetzt bekommen. Das tut mir leid. Ich hoffe sehr, dass die Borussia ganz schnell die Kurve kriegt“, so Polanski.