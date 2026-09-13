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Nach 0:5-Klatsche

Fehlstart in der Bundesliga: Trainer muss gehen!

Deutsche Bundesliga
13.09.2026 10:38
Eugen Polanski
Eugen Polanski(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nun ist es offiziell: Borussia Mönchengladbach hat sich nach nur drei Spieltagen in der deutschen Bundesliga von Trainer Eugen Polanski getrennt! Das bestätigte der Klub einen Tag nach der 0:5-Niederlage beim SC Freiburg.

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Mit ihm wurde auch sein Co-Trainer Tobias Trulsen von seinen Aufgaben freigestellt.

„Trotz einer guten Vorbereitung und positiver Ansätze ist es der Mannschaft in der Bundesliga nicht gelungen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen“, so Sportchef Rouven Schröder. „Die zuletzt gezeigten Leistungen haben zu der Entscheidung geführt, Eugen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.“

Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird die Mannschaft zunächst interimistisch von Jan-Moritz Lichte betreut.

Freiburg fegt über Gladbach hinweg
Verunsicherte Gladbacher waren am Samstag auf dem Weg zum Freiburger Startrekord ein dankbarer Gegner. Yannick Engelhardt (23., 79.) und Igor Matanovic (29., 77.) schnürten für das Team von Philipp Lienhart jeweils Doppelpacks. Die punktlos am Tabellenende liegenden Gladbacher agierten nach Gelb-Rot für Tim Kleindienst (52.) in Unterzahl.

„Das tut mir leid“
Auch das große Verletzungspech, mit dem Polanski zu kämpfen hatte, drückt aufs Gemüt. Insgesamt fünf Spieler fallen aktuell teils schwer verletzt aus. „Wir hatten uns viel vorgenommen, haben es aber nicht umgesetzt bekommen. Das tut mir leid. Ich hoffe sehr, dass die Borussia ganz schnell die Kurve kriegt“, so Polanski.

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