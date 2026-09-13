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Mona Mitterwallner erneut WM-Dritte im Marathon

Sport-Mix
13.09.2026 12:00
Mona Mitterwallner
Mona Mitterwallner(Bild: @cris_casal)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat auf der Marathondistanz mit WM-Bronze erneut eine Medaille geholt. 

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„Ich bin jetzt beim Marathon meine absoluten Topwerte gefahren, noch nie in meinem Leben habe ich so viel Watt getreten. Von dem her nehme ich die Bronzemedaille mit offenen Armen, auch weil ich mich vor dem Rennen nicht so gut gefühlt habe“, schilderte Mitterwallner nach 95 Kilometern, gespickt mit 4000 Höhenmetern, in San Martino di Castrozza im östlichen Trentino.

Schneller als die dreifache Weltmeisterin waren nur die Schweizerin Anna Weinbeer und die Italienerin Claudia Peretti. Zum Sieg fehlten der Tirolerin nach über fünfeinhalb Stunden Fahrzeit 8:19 Minuten. Das Hinterrad der letztlich Zweitplatzierten (+3:53) verlor sie mit einem Defekt am vorletzten Anstieg aus den Augen. „Ich habe nie aufgegeben, gehofft, es geht sich wieder aus, aber es hat halt nicht geklappt. Natürlich war mein Ziel der Titel, aber ich habe gesehen, dafür muss einfach alles passen und das war nicht der Fall“, resümierte Mitterwallner. Im Männerbewerb triumphierte der Deutsche Andreas Seewald, Hermann Pernsteiner landete auf Rang 33.

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