Mona Mitterwallner erneut WM-Dritte im Marathon

Schneller als die dreifache Weltmeisterin waren nur die Schweizerin Anna Weinbeer und die Italienerin Claudia Peretti. Zum Sieg fehlten der Tirolerin nach über fünfeinhalb Stunden Fahrzeit 8:19 Minuten. Das Hinterrad der letztlich Zweitplatzierten (+3:53) verlor sie mit einem Defekt am vorletzten Anstieg aus den Augen. „Ich habe nie aufgegeben, gehofft, es geht sich wieder aus, aber es hat halt nicht geklappt. Natürlich war mein Ziel der Titel, aber ich habe gesehen, dafür muss einfach alles passen und das war nicht der Fall“, resümierte Mitterwallner. Im Männerbewerb triumphierte der Deutsche Andreas Seewald, Hermann Pernsteiner landete auf Rang 33.