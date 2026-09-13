Ansturm auf Herbstfest: Überfüllter Zug „geräumt“

Railjet blieb im Bahnhof stehen

Der Andrang zum Herbstfest sorgt auch immer wieder für volle Züge. Und das machte sich am Samstagnachmittag am Innsbrucker Hauptbahnhof ganz besonders bemerkbar. Betroffen war etwa ein Railjet in Richtung München. Der Zug hätte um 14.42 Uhr abfahren sollen, konnte den Bahnhof jedoch wegen der hohen Auslastung zunächst nicht verlassen.