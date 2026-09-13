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ÖBB mit Lockmittel

Ansturm auf Herbstfest: Überfüllter Zug „geräumt“

Tirol
13.09.2026 11:06
Das Rosenheimer Herbstfest lockt Jahr für Jahr auch Tausende Tiroler an.
Das Rosenheimer Herbstfest lockt Jahr für Jahr auch Tausende Tiroler an.(Bild: Krone-Collage/Claus Meinert, Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Völlig überfüllt war ein Railjet, der Samstagnachmittag planmäßig von Innsbruck nach München fahren sollte – mit Zwischenstopp in Rosenheim, wo derzeit das große Herbstfest stattfindet. Doch der Zug konnte nicht abfahren – viele Fahrgäste in Lederhose und Dirndl mussten aus- bzw. umsteigen. Vonseiten der ÖBB gab es dafür ein „Lockmittel“.

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Es muss nicht immer das Münchner Oktoberfest sein – Jahr für Jahr findet auch das Rosenheimer Herbstfest statt. Es handelt sich um das größte Volksfest in Südostoberbayern, das auch unzählige Besucher aus den benachbarten Regionen anzieht. So auch aus Tirol.

Railjet blieb im Bahnhof stehen
Der Andrang zum Herbstfest sorgt auch immer wieder für volle Züge. Und das machte sich am Samstagnachmittag am Innsbrucker Hauptbahnhof ganz besonders bemerkbar. Betroffen war etwa ein Railjet in Richtung München. Der Zug hätte um 14.42 Uhr abfahren sollen, konnte den Bahnhof jedoch wegen der hohen Auslastung zunächst nicht verlassen.

Zitat Icon

Der Zugbegleiter muss für eine sichere Fahrt sorgen und bat einige Passagiere auszusteigen und mit einem anderen Zug zu fahren.

Ein Sprecher der ÖBB

Grund dafür war laut ÖBB die Sicherheit. „Der Zugbegleiter muss für eine sichere Fahrt sorgen und bat einige Passagiere auszusteigen und mit einem anderen Zug zu fahren“, so ein Sprecher der ÖBB gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“.

12-Euro-Gutschein als Anreiz
Damit einige Fahrgäste freiwillig auf einen anderen Zug auswichen, wurde ihnen offenbar ein Getränkegutschein im Wert von 12 Euro angeboten. Mehrere Passagiere berichteten davon.

Laut ÖBB handelt es sich dabei um ein durchaus übliches Vorgehen. Fahrgäste mit einer Sitzplatzreservierung mussten ihren Platz demnach nicht aufgeben. Wer einen reservierten Sitzplatz hatte, durfte bleiben, hieß es. Letztlich fuhr der Railjet mit einer Verspätung von rund einer Stunde ab.

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