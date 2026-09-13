„Verpiss dich!“ Sabalenka wütet nach dem Finale

Enttäuschung und Wut bei Aryna Sabalenka nach dem verlorenen US-Open-Finale: Erst zerhackte die Belarussin ihren Schlager, dann fluchte sie auch noch in Richtung der TV-Kamera.
Mit leerem Blick verfolgte Aryna Sabalenka, wie ihre Dauerrivalin Jelena Rybakina bei der Siegerehrung den Scheck über das Rekordpreisgeld von 5,5 Millionen US-Dollar (4,74 Millionen Euro) erhielt. „Genieß es“, sagte die 28-Jährige zu Rybakina, nachdem sich im ersten Frust über die Niederlage einen Schläger zerhackt hatte. Zudem verscheuchte sie eine Kamera und rief „Verpiss dich!“
In ihrer Rede hatte sie sich wieder gefangen, riet augenzwinkernd ihrer Gegnerin: „Hab Spaß heute, morgen und bis zum Ende der Saison, so dass ich auch ein paar Titel gewinnen kann.“ Schon bei den Australian Open hatte Rybakina im Finale gegen Sabalenka triumphiert, zum 18. Mal standen sie sich nun bereits gegenüber. Das Dauerduell könnte das Frauentennis auch in den kommenden Jahren bestimmen.
„… dann bin ich in Schwierigkeiten“
Rybakina ist ab Montag die neue Nummer eins. Sabalenka hatte diese Position für 99 Wochen nacheinander innegehabt. „Lasst uns einmal sehen, ob Jelena mich dabei schlagen kann“, sagte Sabalenka. „Wenn sie weiter so spielt, dann bin ich in Schwierigkeiten.“
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