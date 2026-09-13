„Verpiss dich!“ Sabalenka wütet nach dem Finale

In ihrer Rede hatte sie sich wieder gefangen, riet augenzwinkernd ihrer Gegnerin: „Hab Spaß heute, morgen und bis zum Ende der Saison, so dass ich auch ein paar Titel gewinnen kann.“ Schon bei den Australian Open hatte Rybakina im Finale gegen Sabalenka triumphiert, zum 18. Mal standen sie sich nun bereits gegenüber. Das Dauerduell könnte das Frauentennis auch in den kommenden Jahren bestimmen.