Bei Hochzeit in Wien: Mann feuert Schreckschuss ab

Schock in Wien-Floridsdorf! Ein junger Mann soll im Zuge einer Hochzeitsfeier am Samstag aus einem BMW geschossen haben – und das gleich dreimal. Ein Zeuge rief die Polizei, diese fand kurz darauf die Waffe.
Der 20-jährige Mann soll als Beifahrer eines Fahrzeuges mit einer Schreckschusswaffe in der Coulombgasse in die Luft geschossen haben. Ein Zeuge alarmierte sofort die Polizei.
Waffenverbot gegen Verdächtigen
Der 18-jährige Besitzer der Waffe konnte kurz darauf ausgeforscht werden. Da gegen den 20-Jährigen ein behördliches Waffenverbot besteht, wurde er nach dem Waffengesetz angezeigt.
Beamte fanden Hülsen und Schreckschusspistole
Die Schreckschusswaffe sowie drei auf der Straße aufgefundene Hülsen wurden sichergestellt. Gegen den Waffenbesitzer und den Schützen wurden neben der strafrechtlichen Anzeige die festgestellten Verwaltungsübertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Sicherheitspolizeigesetz zur Anzeige gebracht.
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