Bei Hochzeit in Wien: Mann feuert Schreckschuss ab

Beamte fanden Hülsen und Schreckschusspistole

Die Schreckschusswaffe sowie drei auf der Straße aufgefundene Hülsen wurden sichergestellt. Gegen den Waffenbesitzer und den Schützen wurden neben der strafrechtlichen Anzeige die festgestellten Verwaltungsübertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Sicherheitspolizeigesetz zur Anzeige gebracht.