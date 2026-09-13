Diese Niederlagen wurmen die Lustenauer noch immer

Hoffen auf Lerneffekt

Lustenau zeigte zuletzt zwei Gesichter. Der Blamage gegen die WSG folgte der 6:2-Sieg im ÖFB-Cup gegen Lafnitz. Des Trainers Erkenntnis: „Gegen Tirol wollten wir um jeden Preis Fußball spielen. Das ging völlig daneben. Ich hoffe, dass die Mannschaft daraus gelernt hat. In Lafnitz wiederum haben gleich fünf Offensivkräfte getroffen. Das zeigt, dass unser Kader ausgeglichen ist und jeder Spieler Bundesliga-Niveau hat.“