Traumtor von Ex-Salzburger: Kommentator flippt aus

Pure Emotionen und Sprechchöre

„Szoboszlai! Es ist vorbei, es ist vorbei – Dominik Szoboszlai“, staunte auch Sky-Kommentator Joachim Hebel. Anschließend wurde er richtig laut und ließ seinen Emotionen freien Lauf: „Macht mir das bitte einer nach. Das ist unglaublich, wie er den runternimmt. Die Lockerheit, die Coolness, die Technik, dieser Schuss – das ist unfassbar!“