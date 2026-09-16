Traumtor von Ex-Salzburger: Kommentator flippt aus

Was für ein Traumtor von Dominik Szoboszlai! Der einstige Salzburg-Kicker sorgte bei Liverpools 3:1-Erfolg im englischen Ligacup gegen Tottenham für die Entscheidung und ließ Sky-Kommentator Joachim Hebel völlig ausflippen.
Nach Toren von Alexis Mac Allister (21.) und Cody Gakpo (54.) lag Liverpool am Dienstagabend an der Anfield Road mit 2:0 voran. In der 69. Minute traf Conor Gallagher, Tottenham schöpfte wieder Hoffnung. Anschließend mussten die „Reds“ zittern - doch dann kam der Auftritt von Dominik Szoboszlai.
In der 91. Minute nahm sich der ungarische Ausnahmekönner, der von Jänner 2018 bis Jänner 2021 bei Red Bull Salzburg unter Vertrag stand, den Ball an und versuchte sein Glück. Aus rund 25 Metern knallte der Liverpool-Star den Ball ins Netz – ein absolutes Traumtor!
Pure Emotionen und Sprechchöre
„Szoboszlai! Es ist vorbei, es ist vorbei – Dominik Szoboszlai“, staunte auch Sky-Kommentator Joachim Hebel. Anschließend wurde er richtig laut und ließ seinen Emotionen freien Lauf: „Macht mir das bitte einer nach. Das ist unglaublich, wie er den runternimmt. Die Lockerheit, die Coolness, die Technik, dieser Schuss – das ist unfassbar!“
Hier das Tor und der Kommentar im Video:
Großartige Szenen! Auch die Fans im Stadion waren begeistert, Szoboszlai-Sprechchöre waren die Folge. Sein Kunststück ist womöglich auch ein Kandidat für das „Tor des Jahres“. Fest steht: Während Liverpool im Achtelfinale steht, muss Tottenham im Ligacup bereits früh die Segel streichen.
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