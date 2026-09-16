MotoGP in Spielberg: Das große Fragezeichen

Jahrelanger Baustopp, das einstige Motorsport-Mekka lag in Trümmern – die Region rund um die Strecke in Spielberg erlebte schon bessere Zeiten. Dann veränderte Unternehmer Didi Mateschitz Teile des Murtals radikal und hauchte der wirtschaftlich geschwächten Umgebung neues Leben ein.
Hunderte Millionen Euro flossen in Infrastruktur, Gastronomie und Revitalisierung, unzählige neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. 2014 kehrte die Formel 1 in die Steiermark zurück, zwei Jahre später die MotoGP – zwei absolute Klassiker, die im Hochsommer für Zuschauer- und Umsatzrekorde sorgten.
Die Formel 1 begrüßte seit dem Neustart rund 2,75 Millionen Besucher, das Motorrad-Spektakel weit über 1,6 Millionen Fans. Die Übernachtungen in der Region stiegen massiv an und pendelten sich zuletzt bei rund 600.000 Nächtigungen pro Jahr ein. Der Werbewert durch die weltweiten TV-Bilder wird als unbezahlbar eingeschätzt. Ob Fleischhauer, Bäcker oder Privatzimmer-Vermieter – alle freuen sich über attraktive Einnahmen. Kurzum: Wirtschaftlich gesehen ist diese Wertschöpfung ein echter Jackpot für die Region.
Das große Fragezeichen ist allerdings der neue Termin mitten im September. Die guten Wetteraussichten lassen auf einen Massenbesuch noch hoffen. Und ein entscheidender Anreiz macht die Ausgangsposition rund um die Rennen noch spannender: Spielberg ist die letzte europäische Station vor der großen Asien-Übersee-Tournee – Grund genug für die motorradbegeisterten Anhänger, für ihre Stars noch einmal quer durch Europa zu reisen!
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