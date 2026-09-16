MotoGP in Spielberg: Das große Fragezeichen

Das große Fragezeichen ist allerdings der neue Termin mitten im September. Die guten Wetteraussichten lassen auf einen Massenbesuch noch hoffen. Und ein entscheidender Anreiz macht die Ausgangsposition rund um die Rennen noch spannender: Spielberg ist die letzte europäische Station vor der großen Asien-Übersee-Tournee – Grund genug für die motorradbegeisterten Anhänger, für ihre Stars noch einmal quer durch Europa zu reisen!