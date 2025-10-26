Vorteilswelt
Mordermittlungen in NÖ

Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch

Crime
26.10.2025 07:00
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Ein 31-jähriger Niederösterreicher wollte angeblich bloß Zigaretten kaufen gehen – und galt seitdem als verschwunden. Wochen später wurde seine bereits stark verweste Leiche in einer winzigen Grube gefunden. Nun hat die Kripo mit Mordermittlungen in dem ominösen Fall begonnen.

Seit Tagen schon hatten Anrainer in einem Außenbezirk von Sankt Pölten im Frühjahr 2024 einen unangenehmen Geruch wahrgenommen, doch bei Nachschauen in der Umgebung keine Ursache dafür gefunden; keinen achtlos abgelegten Müllsack, keinen Tierkadaver.

Martina Prewein
Martina Prewein
Loading
