Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch

Ein 31-jähriger Niederösterreicher wollte angeblich bloß Zigaretten kaufen gehen – und galt seitdem als verschwunden. Wochen später wurde seine bereits stark verweste Leiche in einer winzigen Grube gefunden. Nun hat die Kripo mit Mordermittlungen in dem ominösen Fall begonnen.
Seit Tagen schon hatten Anrainer in einem Außenbezirk von Sankt Pölten im Frühjahr 2024 einen unangenehmen Geruch wahrgenommen, doch bei Nachschauen in der Umgebung keine Ursache dafür gefunden; keinen achtlos abgelegten Müllsack, keinen Tierkadaver.
