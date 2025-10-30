Gestohlener Totenkopf kam nach 60 Jahren per Post

Respekt für reuigen Dieb

Wer der Tote war, lässt sich naturgemäß nicht mehr feststellen. Auch konnten Experten die sterblichen Überreste nicht mehr den übrigen Gebeinen zuordnen. Denn die meisten der Knochen in den Tiefen des Domes sind Zweitbestattungen aus dem historischen Friedhof, der sich bis ins 18. Jahrhundert am Stephansplatz befand. Zehetner zollt Respekt: „Der Dieb hat seinen jugendlichen Übermut nicht nur wiedergutgemacht, sondern ein Werk der Achtung vor den Toten begangen.“ Der verschleppte Schädel wurde jetzt wirklich würdevoll zu seiner allerletzten Ruhe zugeführt.