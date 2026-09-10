Endspurt für die Sommerferien in Oberösterreich

Die letzten Tage der schulfreien Zeit stehen an und werden nochmals ordentlich zelebriert. Von kulinarischen Hochgenüssen bis purer Feierlaune aufgrund von musikalischen Schmankerln kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Spannend wird es nicht nur beim Krimifestival, sondern auch, wenn sich das Hallstätter Hochtal in ein Freilichtlabor der Archäologie verwandelt. Ruhe kommt bei der Bergmesse auf.