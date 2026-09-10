Nach Skandal im Unterhaus: Aus 0:2 wird 3:0!

Diese Nachricht schockierte am Montag das ganze oberösterreichische Unterhaus: Nachdem ein Spieler von St. Marien in der 1. Klasse Ost in der Nachspielzeit beim Stand von 0:2 eine Rote Karte erhalten hatte, stürmte ein verrückter Anhänger von Wartberg/Krems auf den Platz und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Gewalt-Eklat hat für den Verein des Idioten-Fans nun drastische Folgen: Der OEFV entschied am Donnerstagabend, dass das Spiel statt 0:2 mit 3:0 für das Heimteam aus St. Marien gewertet wird!