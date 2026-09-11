Forscher entdeckten in Hallstatt geheime Hallen

Neue Analysemethoden

Abgesehen von den Arbeiten in den eisenzeitlichen Abbaukammern versuchen die Archäologinnen und Archäologen in Kooperation mit den Salinen und den Salzwelten in einem großen, vom Bund und Land OÖ finanzierten Sanierungsprojekt, frühere Fundstellen wieder für die Forschung zugänglich zu machen. „Das ermöglicht uns, Fundorte, wo wir seit Jahrzehnten keine Daten erheben konnten, mit neuen Analysemethoden und neuen Fragestellungen zu untersuchen“, so Brandner. Dazu werden die teilweise 200 bis 300 Jahre alten Stollen, die zu diesen Fundstellen führen, saniert, abgesichert und mit der nötigen Infrastruktur versehen, um für die nächsten Generationen den Zugang und die Forschung zu ermöglichen.