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Preisgeld für Frauen verdoppelt: 1000 Euro mehr

Frauenfußball
10.09.2026 21:30
Dorf an der Pram und Niederthalheim sind in der 2. Runde des voestalpine Frauen-Cups noch im ...
Dorf an der Pram und Niederthalheim sind in der 2. Runde des voestalpine Frauen-Cups noch im Rennen.(Bild: kickerin.at/Wolfgang Grinninger)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Am Freitag startet die 2. Runde im voestalpine OÖ Ladies Cup, in dem heuer doppelt so viel Geld ausgeschüttet wird. Allerdings sind dies insgesamt dann doch „nur“ 1000 Euro mehr – während bei den Männern der Sieger 10.000 Euro erhält.

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Der LASK muss in der Frauen-Bundesliga am Samstag zu Rapid, Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen empfängt am Sonntag Sturm Graz. Während am Freitag Runde 2 im voestalpine OÖ Ladies Cup startet, in dem heuer das Preisgeld verdoppelt wurde.

Kematens Damen wollen auch in der 2. Cuprunde jubeln.
Kematens Damen wollen auch in der 2. Cuprunde jubeln.(Bild: kickerin.at/Grinninger)

Gutes Symbol“
„Das ist ein gutes Symbol, dass es in die richtige Richtung geht“, so Elke Schoissengeier, die Vorsitzende der Kommission Spielbetrieb Frauen beim OÖFV. Wobei es sich doch „nur“ um 1000 Euro mehr handelt: Für die Siegerinnen gibt’s statt 1000 Euro nun 1500 Euro (bei den Herren 10.000 €), der Zweite erhält heuer erstmals 500 Euro.

St. Stefans Damen hatten letzte Saison den OÖ Ladies Cup gewonnen.
St. Stefans Damen hatten letzte Saison den OÖ Ladies Cup gewonnen.(Bild: kickerin.at/Willi Grinninger)

„Weitere Anpassung wird zu evaluieren sein“
OÖ-Verbandsdirektor Raphael Oberndorfinger: „Der OÖFV setzt jährlich weit über 100.000 Euro für konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung im Frauenfußball ein. Der Fokus liegt derzeit auf der Optimierung der Rahmenbedingungen für nötige Entwicklungsschritte. In der Folge wird auch eine weitere Anhebung von Preisgeldern zu evaluieren sein.“

> voestalpine LADIES CUP,  2. Runde, Freitag: Antiesenhofen – Kematen (19), Perg – Ottensheim (19.30). – Samstag: Attergau – St. Oswald/F. (11), Dorf/Pram – Altenfelden (11.45), Nebelberg/O./P. – St. Stefan (12), Peuerbach – Niederthalheim (13), Kleinmünchen – Schweinbach (15). – Sonntag: Lochen – Eberstalzell/Pettenbach/Ried (15).

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