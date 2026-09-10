Preisgeld für Frauen verdoppelt: 1000 Euro mehr

„Gutes Symbol“

„Das ist ein gutes Symbol, dass es in die richtige Richtung geht“, so Elke Schoissengeier, die Vorsitzende der Kommission Spielbetrieb Frauen beim OÖFV. Wobei es sich doch „nur“ um 1000 Euro mehr handelt: Für die Siegerinnen gibt’s statt 1000 Euro nun 1500 Euro (bei den Herren 10.000 €), der Zweite erhält heuer erstmals 500 Euro.