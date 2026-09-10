Bei „Glücksrad“ drohen Schuhe putzen und Singen

Bei vier „N“ wird‘s gefährlich

„Der Moritz Schrenk hat super gesungen“, schmunzelt Coach Christian Heinle, der beim Zweitligisten das Glücksrad gemeinsam mit dem Team letzte Saison einführte. So geht’s: Bei einem gewissen Trainingsinhalt pro Einheit zählt’s, sammeln die Sieger ein „S“ und die Verlierer ein „N“. Bei vier „N“ in Serie steht der Gang zum Rad an! „Auch wenn’s auch lustig ist: In erster Linie soll es das Training noch schärfer machen, die Siegermentalität forcieren – jeder soll unbedingt gewinnen wollen und auf Anschlag sein“, so Heinle.