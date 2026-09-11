Sieben Feuerwehren fanden abgängigen Jäger (70)

Im Bezirk Vöcklabruck (OÖ) wurde die halbe Nacht nach einem vermissten Jäger gesucht. Der Senior war am Donnerstagabend nicht mehr zurückgekehrt sein. Seit 1.30 Uhr früh wurden die Wälder rund um Fornach durchkämmt. Gegen 8 Uhr wurde der 70-Jährige gefunden.
Gegen 21 Uhr hatten Jagdkameraden Alarm geschlagen, nachdem der Weidmann von einem Jagdausflug nicht zurückgekehrt war. Drei Feuerwehren sind mit Polizei, Rettung und Suchhunden seit 1.30 Uhr früh im Einsatz. Dabei werden auch Drohnen eingesetzt.
Feuerwehren wurden nach alarmiert
Freitagfrüh wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert. Insgesamt waren sieben Feuerwehren im Einsatz. Gegen 8 Uhr dann die erlösende Nachricht. Der 70-jährige Jägersmann wurde lebendig aufgefunden.
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