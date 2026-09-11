Sieben Feuerwehren fanden abgängigen Jäger (70)

Im Bezirk Vöcklabruck (OÖ) wurde die halbe Nacht nach einem vermissten Jäger gesucht. Der Senior war am Donnerstagabend nicht mehr zurückgekehrt sein. Seit 1.30 Uhr früh wurden die Wälder rund um Fornach durchkämmt. Gegen 8 Uhr wurde der 70-Jährige gefunden.