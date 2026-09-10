So will die Landes-FPÖ im Spitalswesen einsparen

„Nursing-Only-Stationen“

Außerdem gehöre der hausärztliche Notdienst nachts, wenn die vorgelagerten Ordinationen geschlossen sind, dorthin in diese Räumlichkeiten, schlägt Haimbuchner vor. Diese Ressourcen sollten dem hausärztlichen Notdienst zur Verfügung gestellt werden. Um bei den teuren Krankenhausaufenthalten einzusparen, sollte auch bei den Entlassungen umstrukturiert werden. Personen, die keine Akutversorgung mehr benötigen, aber aus einem Grund nicht entlassen werden können, müssten auf „Nursing-Only-Stationen“ verlegt werden. Dort finde keine kostenintensive medizinische Akutversorgung statt.