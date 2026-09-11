Strafe wegen Beteiligung am Design Center Linz

Das Kartellgericht stellte fest, dass die Zusammenschlussanmeldung unrichtige und irreführende Angaben enthielt. Es wurde vor der Behörde nicht offengelegt, dass mit dem Erwerb EAFINITY auch der Erwerb einer nicht-kontrollierenden Minderheitsbeteiligung an einem Wettbewerber sowie damit verbundener wettbewerblich relevanter Kontroll-, Einsichts- und Entsendungsrechte einhergingen. Das Kartellgericht folgte dem Antrag der BWB und verhängte eine Geldbuße in Höhe von EUR 65.000. Die Entscheidung ist rechtskräftig.