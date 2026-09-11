Sportanlage ist nur mehr für Mitglieder zugänglich

Schulen und Kindergärten nicht betroffen

„Der herumliegende Müll und die Beschädigungen sind immer mehr geworden, bis wir gesagt haben: ,Bis hierher und nicht weiter’“, so Hinterleitner. Für die Schulen und Kindergärten bleibt die Benutzung der Anlage zu den Schul- und Betreuungszeiten weiterhin erlaubt. „Wir ersuchen alle Besucher, die Anlage sorgsam zu behandeln. Nur gemeinsam können wir unsere Sportstätte in einem ordentlichen Zustand erhalten“, appelliert die Union.