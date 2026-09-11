Sportanlage ist nur mehr für Mitglieder zugänglich

Seit dieser Woche ist die Benutzung der Sportanlage Peuerbach nur mehr Mitgliedern gestattet. Nach Vandalenakten sah sich die Union zu dem Schritt gezwungen. „Nur gemeinsam können wir unsere Sportstätte in einem ordentlichen Zustand erhalten“, appelliert die Union.
„In den vergangenen Wochen kam es auf unserer Sportanlage leider wiederholt zu Problemen hinsichtlich Sauberkeit, Ordnung und Vandalismus“, ist auf der Homepage der Union Peuerbach zu lesen und weiter: „Die Benützung der Sportanlage ist ab sofort ausschließlich Mitgliedern der Union Peuerbach sowie den Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspielern der SPG Peuerbach/Bruck/Michaelnbach gestattet.“
Überwachungskameras und Gespräche
Diese Regelung gelte auch für den dortigen Fun Court. Nach 20 Uhr sei der Fun Court zudem zu verlassen. Kontrollieren wollen die Verantwortlichen das mit Überwachungskameras und persönlichen Gesprächen. „Die Anlage ist nicht zugesperrt. Das ist der falsche Weg und nicht der Sinn der Übung“, schildert Johann Hinterleitner, Obmann und Sektionsleiter Fußball.
Viel mehr wolle man künftig alle Nichtmitglieder, die sich auf der Anlage aufhalten, in persönlichen Gesprächen auf die neue Regelung aufmerksam machen. Leicht gemacht haben sich die Verantwortlichen den Schritt nicht. Zuletzt habe sich die Situation aber aufgeschaukelt.
Schulen und Kindergärten nicht betroffen
„Der herumliegende Müll und die Beschädigungen sind immer mehr geworden, bis wir gesagt haben: ,Bis hierher und nicht weiter’“, so Hinterleitner. Für die Schulen und Kindergärten bleibt die Benutzung der Anlage zu den Schul- und Betreuungszeiten weiterhin erlaubt. „Wir ersuchen alle Besucher, die Anlage sorgsam zu behandeln. Nur gemeinsam können wir unsere Sportstätte in einem ordentlichen Zustand erhalten“, appelliert die Union.
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