Psychisch kranker Randalierer ging auf Frau los

In einem Linienbus der Linz Linien kam es kürzlich zu einem unschönen Vorfall. Mehrere Fahrgäste zeigten Zivilcourage, als ein Unbekannter in Fahrzeug aggressiv wurde und auf eine Frau losging. Der Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens konnte seine Fahrt nach dem ersten Schock fortsetzen.