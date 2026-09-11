Landestheater Linz: Verträge werden verlängert

Mit starken Besucherzahlen, hoher Auslastung und einer klaren künstlerischen Handschrift startet das Landestheater Linz heute in die Spielzeit 2026/27. Zugleich wurde bekannt, dass die Verträge von Intendant Hermann Schneider und Thomas Königstorfer, kaufmännischem Geschäftsführer, verlängert wurden.
Heute Abend feiert die erste Produktion der Saison im Linzer Musiktheater Premiere: „Matilda“, ein neues Schulmusical, steht auf dem Programm. Damit startet auch Intendant Hermann Schneider in seine elfte Spielzeit, die er unter das Motto „Zeichen und Wunder“ stellt. Darüber haben wir bereits berichtet.
Rückenwind für die neue Saison kommt von der erfolgreichen Entwicklung des Hauses in den vergangenen Jahren. Schneider und Thomas Königstorfer, seit 2019 kaufmännischer Geschäftsführer der Theater und Orchester GmbH (TOG), tragen maßgeblich zu diesem Erfolg bei.
Sicherheit für die nächsten Jahre
Damit das so bleibt, werden die Verträge von Hermann Schneider und Thomas Königstorfer nun verlängert. „Damit setzen wir auf Kontinuität und schaffen Planungssicherheit für die kommenden Jahre. So können die Programme für 2029 zeitgerecht entwickelt sowie Leading Teams und Gäste, insbesondere im Musiktheater, vertraglich gebunden werden“, betont Landeshauptmann und Kulturreferent Thomas Stelzer.
„Wir setzen auf Erfahrung, Qualität und eine erfolgreiche Weiterentwicklung unserer großen Kulturinstitutionen“
Landeshauptmann Thomas Stelzer
Verlängerungen bis 2031
Der Vertrag von Hermann Schneider wird um zwei Jahre bis zum 31. August 2031 verlängert. Der Vertrag von Thomas Königstorfer wird um fünf Jahre bis Jänner 2034 verlängert. Beide Verträge wären ursprünglich 2029 ausgelaufen.
Was hat Schneider zu diesem Schritt bewogen?
„Die Möglichkeiten des neuen Musiktheaters und des aktuell in Sanierung befindlichen Schauspielhauses bieten ein einzigartiges Maß an künstlerischen Möglichkeiten. Das hat mich bewogen, meinen ursprünglich 2029 endenden Vertrag noch einmal bis zum Antritt meiner Pension zu verlängern.“
Linz zählt zu den Top-Ten
Königstorfer verweist auf die Entwicklung des Hauses: „Das Landestheater ist innerhalb Österreichs zum zweitstärksten Repertoiretheater hinsichtlich der Kartenerlöse geworden, im deutschsprachigen Raum zählen wir bei den Besucherzahlen zu den Top Ten.“
Neuer Chefdirigent in Startposition
Diesen Kurs will Königstorfer weiterführen. Auch im Orchesterbereich hätten die Planungen für 2029 bereits begonnen.
Mitreden und mitgestalten wird dabei auch Christoph Koncz, der ab der Spielzeit 2027/28 die Position des Chefdirigenten des Bruckner Orchesters Linz und Musikdirektors des Landestheaters Linz übernimmt. Er steht schon heuer am Pult der ersten Oper, der dirigiert den Wagner-Klassiker „Lohengrin“, Premiere ist am 10. Oktober.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.