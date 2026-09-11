Landestheater Linz: Verträge werden verlängert

Sicherheit für die nächsten Jahre

Damit das so bleibt, werden die Verträge von Hermann Schneider und Thomas Königstorfer nun verlängert. „Damit setzen wir auf Kontinuität und schaffen Planungssicherheit für die kommenden Jahre. So können die Programme für 2029 zeitgerecht entwickelt sowie Leading Teams und Gäste, insbesondere im Musiktheater, vertraglich gebunden werden“, betont Landeshauptmann und Kulturreferent Thomas Stelzer.