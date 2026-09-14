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„Designer der Stars“: Bob Mackie (87) gestorben

Society International
14.09.2026 21:53
Der Modedesigner Bob Mackie im Mai 2024.
Der Modedesigner Bob Mackie im Mai 2024.(Bild: AP/Chris Pizzello)
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Von krone.at

Er entwarf Outfits von Cher, Tina Turner Madonna, Barbra Streisand und Sharon Stone: Bob Mackie galt als Designer der Stars, Hollywood trug seine Kleider. Jetzt ist der Modemacher im Alter von 87 Jahren gestorben.

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Er sei im Alter von 87 Jahren gestorben, hieß es am Montag in einer Mitteilung auf seinem Instagram- und Facebook-Profil. Mackie habe zuvor eine Lungenentzündung gehabt und sei im Krankenhaus gestorben, zitierte die „New York Times“ Mackies langjährigen Designchef.

Enge Verbindung mit Cher
Mackie galt als einer der bekanntesten Kostümdesigner der US-Unterhaltungsbranche. Besonders eng war seine Karriere mit Sängerin Cher verbunden, für die er zahlreiche Bühnen- und Fernsehoutfits entwarf.

Bob Mackie mit Cher
Bob Mackie mit Cher(Bild: AP/Richard Shotwell)

Seine häufig mit Pailletten, Federn und Strass besetzten Kreationen prägten das Erscheinungsbild der Sängerin maßgeblich. Auch Stars wie Diana Ross, Tina Turner, Elton John, Taylor Swift, Beyoncé und Sabrina Carpenter trugen seine Entwürfe.

Pink, Cher und Tina Turner trugen Mackies Entwürfe.
Pink, Cher und Tina Turner trugen Mackies Entwürfe.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Zeichnete Entwurfsskizze für Marilyn Monroes berühmtes Kleid
Seine Karriere begann Mackie Anfang der 1960er Jahre als Zeichner für Kostümdesigner in Hollywood. Dabei fertigte er auch eine Entwurfsskizze für das berühmte Kleid an, das Marilyn Monroe 1962 bei ihrem „Happy Birthday, Mr. President“-Auftritt für US-Präsident John F. Kennedy trug.

Für seine Arbeit wurde Mackie mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet. Für Kostümdesigns erhielt er zudem drei Oscar-Nominierungen. 2019 gewann er für das Broadway-Musical „The Cher Show“ einen Tony Award.

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