Erinnungern an Pelicot
Ehefrau über 20 Jahre betäubt und vergewaltigt
In England hat ein Mann vor Gericht zugegeben, seine Ehefrau mehr als 20 Jahre lang betäubt und vergewaltigt zu haben. Insgesamt bekannte sich der Mann vor einem Gericht in Manchester in 60 Anklagepunkten schuldig, darunter mehrere Fälle von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen sowie das vorsätzliche Verabreichen einer Substanz.
Wie die Nachrichtenagentur PA am Montag aus dem Gerichtssaal berichtete, spielten sich die Taten zwischen 2004 und 2025 ab.
Zwölf weitere Männer wegen sexueller Straftaten angeklagt
Bereits vor Monaten hatte sich der Mann wegen eines Teils der Straftaten zwischen 2022 und 2025 schuldig bekannt, darunter auch die Weitergabe intimer Bilder. Neben ihm sind zwölf weitere Männer wegen sexueller Straftaten gegen die Frau angeklagt, sie bestreiten jedoch laut PA allesamt die Vorwürfe.
„Schreckliche Missbrauchsserie“
Während der Mann sein Geständnis ablegte, saß die Frau den Angaben nach gemeinsam mit Familienangehörigen auf der Zuschauertribüne. Die Identität des Mannes wurde nicht öffentlich gemacht, um Rückschlüsse auf die Identität der Frau zu verhindern. Der stellvertretende Chef der Polizei der Region Greater Manchester, Rick Jackson, sprach nach dem Geständnis des Mannes laut PA von einer „schrecklichen Missbrauchsserie“.
Erinnerungen an Fall Pelicot
Der Fall weckt Erinnerungen an den Missbrauchsskandal um Gisèle Pelicot. Die Französin wurde von ihrem damaligen Ehemann über knapp zehn Jahre mit Medikamenten betäubt, missbraucht und Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten. Neben ihrem Ex-Mann wurden 50 Mittäter im Jahr 2024 zu langen Haftstrafen verurteilt.
Ähnlicher Fall in Deutschland
Ein ähnlicher Fall wird derzeit in Deutschland vor Gericht verhandelt: Einem Mann aus der Region Hannover wird vorgeworfen, seine frühere Lebensgefährtin betäubt, vergewaltigt und gefilmt zu haben. 103 Fälle über mehr als vier Jahre zählte die Anklage am Landgericht zuletzt auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.