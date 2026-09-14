Ehefrau über 20 Jahre betäubt und vergewaltigt

„Schreckliche Missbrauchsserie“

Während der Mann sein Geständnis ablegte, saß die Frau den Angaben nach gemeinsam mit Familienangehörigen auf der Zuschauertribüne. Die Identität des Mannes wurde nicht öffentlich gemacht, um Rückschlüsse auf die Identität der Frau zu verhindern. Der stellvertretende Chef der Polizei der Region Greater Manchester, Rick Jackson, sprach nach dem Geständnis des Mannes laut PA von einer „schrecklichen Missbrauchsserie“.