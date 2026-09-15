Im Visier von Putins Drohnen

Der Drohnenangriff war Putins Auftakt zur letzten Wahlkampfwoche. Er dreht auf und spielt den starken Mann. Es geht nicht um eine möglichst hohe Stimmenzahl – die steht längst fest -, sondern um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung (unter sanftem Druck). Damit simulieren Diktaturen die Zustimmung des Volkes. Legendär sind die Worte des DDR-Gründers Walter Ulbricht an seine Genossen: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“