Kommt auch Hollywood-Beauty zum Sturm-Spiel?

Kommenden Mittwoch (21 Uhr) startet Sturm mit dem Heimspiel gegen Stade Rennes in die Europa League. Mit den Franzosen, derzeit punktegleich Erster mit Lille und Monaco, kommt nicht nur ein Top-Klub an die Mur. Der Verein aus der Bretagne sorgt immer wieder für Schlagzeilen abseits des Rasens. Der Besitzer ist einer der vermögendsten Männer Frankreichs.
Stade Rennes? „Bieder, langweilig“, rümpfte so mancher Sturm-Fan bei der Europa-League-Auslosung die Nase über die „Rouge et Noir“ (die Rot-Schwarzen). Dabei sind die Bretonen alles andere als ein uninteressantes Team, ja geradezu Hollywood-reif ist die Truppe von Klub-Besitzer Francois-Henri Pinault.
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