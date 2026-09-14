Kommt auch Hollywood-Beauty zum Sturm-Spiel?

Kommenden Mittwoch (21 Uhr) startet Sturm mit dem Heimspiel gegen Stade Rennes in die Europa League. Mit den Franzosen, derzeit punktegleich Erster mit Lille und Monaco, kommt nicht nur ein Top-Klub an die Mur. Der Verein aus der Bretagne sorgt immer wieder für Schlagzeilen abseits des Rasens. Der Besitzer ist einer der vermögendsten Männer Frankreichs.