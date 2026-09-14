Seltener, aber stärker: Sturzbäche vom Himmel

Auch die Eigenvorsorge gewinnt an Bedeutung – etwa mit wasserdichten Kellerfenstern, Rückstauklappen, gesicherten Öltanks oder einer hochwassersicheren Lagerung von Heizpellets. Denn eines wird auch für Niederösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner immer deutlicher: „Hochwasser ist längst nicht mehr nur eine Gefahr für Menschen, die direkt an einem Fluss leben. Mit weiter steigenden Temperaturen dürfte sich der Trend zu intensiveren lokalen Starkregen fortsetzen. Der Regen wird heftiger, die Fluten kommen schneller, die Zeit zum Handeln wird kürzer.“