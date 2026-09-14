So steht’s um die Zukunft von Christoph Freund!

„Ich hoffe, es wird passieren“

Zuletzt hatten schon die Vorstände Jan-Christian Dreesen und Max Eberl verlängert. Eberl hatte sich in der vergangenen Woche bereits für einen Verbleib Freunds ausgesprochen: „Ich hoffe, es wird passieren“, sagte er nach dem 5:0 über Bodö/Glimt in der Champions League.