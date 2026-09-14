So steht’s um die Zukunft von Christoph Freund!

Seit Längerem ist gerätselt worden, nun lichten sich die Nebel aber: Christoph Freund dürfte wohl auch über den Sommer 2027 hinaus beim FC Bayern München den Posten des Sportdirektors innehaben!
„Der Vorstand arbeitet daran, und ich bin sehr zuversichtlich, dass Christoph Freund verlängern wird“, sagte Bayern-Vereinspräsident Herbert Hainer am Montag.
Der bei Red Bull Salzburg über lange Jahre erfolgreiche Freund (49) werkt seit 2023 beim FCB, sein laufender Vertrag ist bis zum Ende der aktuellen Saison anberaumt.
„Ich hoffe, es wird passieren“
Zuletzt hatten schon die Vorstände Jan-Christian Dreesen und Max Eberl verlängert. Eberl hatte sich in der vergangenen Woche bereits für einen Verbleib Freunds ausgesprochen: „Ich hoffe, es wird passieren“, sagte er nach dem 5:0 über Bodö/Glimt in der Champions League.
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