Nach Wolken und Regen: Sonne gibt ein Comeback!

Nach einem durchwachsenen Wochenstart erwartet uns am Dienstag wieder jede Menge Sonne. In der Früh halten sich teilweise noch Nebelfelder, diese weichen jedoch im Laufe des Tages einem blauen Himmel.
In den Morgen- und frühen Vormittagsstunden hält sich der Nebel etwa in der Steiermark noch hartnäckig. Nach und nach klärt es jedoch auf und die Sonne setzt sich durch.
Blauer Himmel, wenig Bewölkung
Der blaue Himmel hält sich im Großteil des Landes auch den Nachmittag über. Nur vorübergehend können kleine Quellwolken entstehen. Es ist durchwegs schwach windig.
Sommer-Comeback vor Kaltfront
Auch die Temperaturen werden am Dienstag noch einmal spätsommerlich. Uns erwarten 20 bis maximal 28 Grad. Am wärmsten wird es in Vorarlberg und Tirol. Es heißt also: Noch einmal Sonne tanken, bevor der Mittwoch eine Kaltfront bringt.
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