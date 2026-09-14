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Spektakulär! Inter dreht 0:2-Rückstand in 5:3-Sieg

Fußball International
14.09.2026 22:48
Jubel, Trubel und Heiterkeit bei den Inter-Mailand-Kickern
Jubel, Trubel und Heiterkeit bei den Inter-Mailand-Kickern(Bild: AP/Antonio Calanni)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trotz frühen 0:2-Rückstands hat Inter Mailand am Montag seine weiße Weste in der Serie A mit einem 5:3-Sieg über Udinese behauptet!

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James Abankwah (9.) und Jurgen Ekkelenkamp (16.) bestraften einen verschlafenen Start von Italiens Meister, der vor Heimpublikum aber schnell aufdrehte.

Carlos Augusto (26.), Nicolo Barella (35.), Marcus Thuram (57.), Francesco Esposito (67.) und Ange-Yoan Bonny (79.) stellten auf 5:2 und sicherten den vierten Sieg im vierten Liga-Spiel. Udineses drittes Tor durch Idrissa Gueye (91.) war ohne Bedeutung.

Roma bleibt Leader
An der Tabellenspitze rangiert dank des besseren Torverhältnisses weiter die AS Roma, die dank der Treffer von Donyell Malen (40.) und Niccolo Pisilli (93.) bei Torino mit 2:0 siegte.

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