Gesundheit in jeder Lebensphase

Wechseljahre, Andropause oder Pflegeverantwortung: Das Moorheilbad Harbach bietet innovative Zusatzangebote und setzt neue Impulse in der modernen Prävention. Die Therapien sind vielfältig: Neben Bewegung und aktiven Einheiten stehen auch medizinische Fachinformationen im Mittelpunkt.
Schlafstörungen, Erschöpfung, Gewichtszunahme, nachlassende Leistungsfähigkeit oder die tägliche Belastung durch die Pflege eines Angehörigen: Viele kennen diese Herausforderungen aus eigener Erfahrung. Dennoch werden solche Themen häufig als normaler Teil des Älterwerdens akzeptiert, obwohl gezielte Unterstützung die Lebensqualität spürbar verbessern kann.
„Die Lebensphase zwischen 45 und 65 Jahren bringt für viele Menschen tiefgreifende Veränderungen mit sich. Berufliche Anforderungen, familiäre Verantwortung und gesundheitliche Umstellungen treffen häufig gleichzeitig aufeinander. Umso wichtiger ist es, frühzeitig auf die eigene Gesundheit zu achten und gezielt gegenzusteuern“, erklärt Dr. Peter Jirak, Ärztlicher Leiter im Moorheilbad Harbach (NÖ). Genau hier setzt das Moorheilbad Harbach an.
Fokus auf die Lebensmitte
Im Rahmen eines „Gesundheitsvorsorge Aktiv“-Aufenthalts (GVA) können Patienten auf Wunsch eines von drei neuen Schwerpunktangeboten wählen: Wechseljahre, Andropause oder pflegende Angehörige. Damit erweitert das Haus sein bewährtes Vorsorgeangebot gezielt um aktuelle Themen, die bisher in der Prävention oft wenig Beachtung fanden.
Die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ unterstützt Menschen dabei, ihre Gesundheit nachhaltig zu stärken und Beschwerden aktiv vorzubeugen. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Während des dreiwöchigen Aufenthalts erarbeiten die Patienten gemeinsam mit Ärzten, Therapeuten, Psychologen und Diätologen Strategien für einen gesünderen Lebensstil, die sie langfristig in ihren Alltag integrieren können.
Wenden Sie sich für die Antragstellung an Ihren Haus- oder Facharzt und geben Sie als Wunschort das Moorheilbad Harbach an. Während Ihres dreiwöchigen Aufenthalts im Rahmen der Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) haben Sie die Möglichkeit, freiwillig und kostenlos ein Zusatzangebot zu den Themen Wechseljahre, Andropause oder pflegende Angehörige in Anspruch zu nehmen. Welches Angebot am besten zu Ihrer persönlichen Situation passt, wird gemeinsam im ärztlichen Aufnahmegespräch im Moorheilbad Harbach festgelegt. Nähere Informationen unter: www.moorheilbad-harbach.at/gva
„Mit den freiwilligen Zusatzangeboten können wir noch gezielter auf die Herausforderungen und unterschiedlichen Lebenssituationen unserer Patientinnen und Patienten eingehen“, so Dr. Peter Jirak. Die Programme Wechseljahre für Frauen und Andropause für Männer widmen sich jenen körperlichen und hormonellen Veränderungen, die häufig mit Schlafstörungen, Erschöpfung, Leistungsabfall oder anderen gesundheitlichen Beschwerden verbunden sind.
Im Mittelpunkt stehen medizinische Fachinformationen, individuelle Beratung sowie praxisnahe Impulse für Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Ziel ist es, den Betroffenen gesundheitliche Zusammenhänge besser verständlich zu machen und konkrete Wege aufzuzeigen, wie das eigene Wohlbefinden aktiv gefördert werden kann.
Ein weiterer Schwerpunkt richtet sich an pflegende Angehörige. Sie übernehmen täglich Verantwortung für andere Menschen und stoßen dabei oft an ihre persönlichen Belastungsgrenzen. Das speziell entwickelte Zusatzangebot vermittelt Strategien zur Selbstfürsorge, stärkt die psychische Widerstandskraft und bietet wertvolle Anregungen für den Umgang mit den Herausforderungen des Pflegealltags.
Eingebettet in die Natur des Waldviertels finden die Patienten im Moorheilbad Harbach ideale Voraussetzungen, um Abstand vom Alltag zu gewinnen, neue Energie zu schöpfen und sich bewusst auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Bewegung in der Natur, professionelle medizinische Betreuung und ein ganzheitlicher Therapieansatz schaffen dafür den passenden Rahmen.
Gesundheit entsteht durch das Zusammenspiel vieler Faktoren. Wir begleiten Menschen dabei mit nachhaltigen Impulsen für mehr Wohlbefinden und Lebensqualität.
Dr. Peter Jirak
Bild: Moorheilbad Harbach
Gesundheit in besten Händen
Das Moorheilbad Harbach bietet langjährige Erfahrung in der Rehabilitation, Gesundheitsvorsorge sowie Kur und ist spezialisiert auf die Beschwerden im Bewegungs- und Stützapparat. In der (sport-)orthopädischen Rehabilitation werden Patienten nach orthopädischen bzw. unfallchirurgischen Operationen, Verletzungen oder Unfällen, aber auch bei chronischen Wirbelsäulenbeschwerden betreut. Bei der „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ steht die nachhaltige Verbesserung der Lebensstilfaktoren Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit im Fokus. Auch private Gesundheitsaufenthalte sind möglich. Das Unternehmen ist Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherungen und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit.
Mit etwas Glück gewinnen Sie einen von drei Wochenendaufenthalten inkl. Vollpension für zwei Personen in einem Betrieb der Partnerschaft „Beste Gesundheit“. Nehmen Sie teil unter: www.beste-gesundheit.at/gewinnspiel.
Teilnahmeschluss: 31.10.2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gutschein kann in den Beste Gesundheit-Betrieben eingelöst werden. Ausgenommen sind das Lebens.Resort Ottenschlag sowie die Lebens.Med Zentren Bad Erlach und St. Pölten.
Moorheilbad Harbach Gesundheits- und Rehabilitationszentrum
3970 Moorbad Harbach
T: 02858/5255-1620