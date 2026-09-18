Speditionsbetrug: Schaden mehr als 100.000 Euro

Eine Tiroler Speditionsfirma aus dem Unterland wurde Opfer von internationalen Betrügern. Dem Unternehmen entstand durch die Gauner ein enormer Schaden, die Ermittlungen laufen.
Das Unternehmen hatte für Kundenfirmen ausländische Transportfirmen beauftragt, Waren aus Kroatien nach Griechenland zu bringen und von Deutschland nach Spanien.
Verbleib der Waren unbekannt
Tatsächlich übernahmen Frächter die Ladungen, die jedoch nie am geplanten Abladeort ankamen. Auch wo die Waren hinkamen, ist derzeit unbekannt. Dem Tiroler Speditionsunternehmen entstand ein Sachschaden in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags.
Anzeige erstattet
Das Unternehmen erstattete jetzt Anzeige, die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.